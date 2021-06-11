Новорожденного с пороком сердца экстренно доставили из ЕАО в Хабаровск

К младенцу привезли специалистов из соседнего региона, а затем эвакуировали Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане едва родившемуся малышу потребовалась срочная помощь врачей. У ребенка оказался врожденный порок сердца. К младенцу привезли специалистов из соседнего региона, а затем эвакуировали.

Врачи перинатального центра из Хабаровска прибыли в ЕАО 10 июня в 20:20 часов. Специалистов доставили санрейсом на вертолете Ми-8. В родильном отделении медики осмотрели ребенка. Специалисты приняли решение о срочной госпитализации новорожденного в Хабаровск, где он будет проходить дальнейшее лечение.

- В целях обеспечения безопасности посадки и взлета дежурили пожарные и спасатели, которые установили световую башню, - рассказал Роман Бойко, начальник главного управления МЧС России по Еврейской автономии.