Больше двух миллиардов рублей на расселение бараков получит Хабаровский край

Расселено будет жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года Фото: Борис КОКУРИН

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на 2,23 миллиарда рублей. Деньги пойдут на расселение бараков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Расселено будет жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года и включили в программу 2022-2023 годов. Деньги будут направлены на строительство и покупку квартир на вторичном рынке.

- Из бюджета края также будет выделено 952,35 миллиона рублей. Мы сможем обеспечить нормальным жильем 2218 человек, которые сейчас живут в развалюхах, - сообщил в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

Речь идет о 1097 хабаровчанах, 51 жителе поселка Литовко. Также квартиры получат 192 человека в Бикине, 132 в поселке Токи, 282 - в Комсомольске, 120 - в Уктуре. В программу попадают 14 жителей Константиновки, 237 в Советской Гавани и 39 в Майском.