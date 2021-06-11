Новый ректор назначен в хабаровском ДВГУПС

Владимир Буровцев боле 20 лет проработал в железнодорожной отрасли. Фото: сайт ДВГУПС

ДВГУПС - один из старейших вузов Хабаровска - сменил ректора. Руководить университетом будет Владимир Буровцев. Ранее он занимался проектами, связанными с Байкало-Амурской магистралью.

Владимир Буровцев возглавил ДВГУПС 9 июня. На новом посту ему предстоит повысить рейтинг вуза и успешно пройти аккредитацию. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

- Мы должны выстроить долгосрочные ориентиры по развитию научного, финансового и кадрового потенциала вуза. В своей работе мы сохраним баланс традиций и новых технологий образования, - сказал Владимир Буровцев, ректор ДВГУПС.

СПРАВКА «КП»

Владимир Буровцев боле 20 лет проработал в железнодорожной отрасли. Начинал свою карьеру с мастера производственного участка. В последнее время работал в Сибирском территориальном управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта. В зону ответственности Владимира Буровцева входили проекты, связанные с развитием Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.