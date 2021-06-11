На бои, концерт оркестра и службу по контракту приглашают военные в Хабаровске

На стадионе имени Ленина будут выставлены 15 единиц военной техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске 14 июня пройдет акция «Военная служба по контракту - твой выбор». Для гостей подготовлена обширная программа: выступления творческих и военных коллективов, выставки техники, мастер-классы. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

На стадионе имени Ленина будут выставлены 15 единиц военной техники. Сфотографироваться и забраться можно будет на комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», КамАЗ, реактивную систему залпового огня «Град», гаубицы Д-30, инженерно-десантный катер и многое другое.

- На сцене для гостей плац-концерт даст оркестр штаба ВВО, и выступит ансамбль песни и пляски. Также будут показаны строевая подготовка роты почетного караула и элементы рукопашного боя, - добавили в ВВО.

Все желающие смогут попробовать свои силы в сборке-разборке автомата, посидеть в ретро-автомобилях и посмотреть на макеты кораблей флота.

Мероприятие пройдет 14 июня на стадионе имени Ленина. Начало в 13:00 часов.