Житель Хабаровска украл гараж и сдал на металлолом

К боксу 32-летний мужчина подогнал грузовик с краном Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Хабаровчанин Олег (имя изменено - прим. ред.) решил разжиться деньгами и не придумал ничего лучше, как украсть гараж. К боксу 32-летний мужчина подогнал грузовик с краном. Теперь хабаровчанин - фигурант уголовного дела.

Водителю грузовика Олег решил не раскрывать всю правду. Мужчина коротко сказал: «Избавляюсь от ненужной собственности». Гараж был успешно похищен, последнее пристанище бокс стоимостью 40 тысяч рублей нашел на пункте сдачи металлолома.

Владелец гаража обратился в полицию, и Олега нашли. За спиной мужчины оказались судимости за мошенничество и присвоение денег. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет колонии, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.