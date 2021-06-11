Новые графики подвоза питьевой воды в частный сектор опубликованы в Хабаровске

Новые графики будут действовать до 15 октября
Фото: Администрация Хабаровска
Жители частного сектора Хабаровска начнут получать питьевую воду по новому графику. Распорядок начнет действовать с 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.
Питьевую воду будут получать жители частного сектора в Кировском, Краснофлотском, Железнодорожном, Индустриальном районах. Также машины приедут в микрорайон Красная речка. Новые графики будут действовать до 15 октября.
Ознакомиться с распорядком можно на сайте мэрии Хабаровска по ссылке или на официальном ресурсе МУП «Водоканал» vodocanal.org.