Новые графики подвоза питьевой воды в частный сектор опубликованы в Хабаровске

Новые графики будут действовать до 15 октября Фото: Администрация Хабаровска

Жители частного сектора Хабаровска начнут получать питьевую воду по новому графику. Распорядок начнет действовать с 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Питьевую воду будут получать жители частного сектора в Кировском, Краснофлотском, Железнодорожном, Индустриальном районах. Также машины приедут в микрорайон Красная речка. Новые графики будут действовать до 15 октября.

Ознакомиться с распорядком можно на сайте мэрии Хабаровска по ссылке или на официальном ресурсе МУП «Водоканал» vodocanal.org.