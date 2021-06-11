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Общество11 июня 2021 11:01

Новые графики подвоза питьевой воды в частный сектор опубликованы в Хабаровске

Новый распорядок будет действовать пять месяцев
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Новые графики будут действовать до 15 октября

Новые графики будут действовать до 15 октября

Фото: Администрация Хабаровска

Жители частного сектора Хабаровска начнут получать питьевую воду по новому графику. Распорядок начнет действовать с 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Питьевую воду будут получать жители частного сектора в Кировском, Краснофлотском, Железнодорожном, Индустриальном районах. Также машины приедут в микрорайон Красная речка. Новые графики будут действовать до 15 октября.

Ознакомиться с распорядком можно на сайте мэрии Хабаровска по ссылке или на официальном ресурсе МУП «Водоканал» vodocanal.org.