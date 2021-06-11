Вход в фанзону Евро 2020 по футболу в Хабаровске свободный Фото: Правительство Хабаровского края

Поболеть за сборную России на Евро 2020 по футболу в Хабаровске можно будет на городской набережной. Напротив колеса обозрения появится фанзона. Трансляция матчей будет вестись на огромный экран перед входом в хабаровский «Ледовый дворец».

Евро 2020 по футболу стартует 11 июня. Сборная России будет играть с командами трех стран.

- Сборная России выступит в группе B, где сыграет с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Прямые трансляции матчей нашей национальной команды можно будет посмотреть перед центральной ареной стадиона имени Ленина 13, 16 и 22 июня, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Вход в фанзону Евро 2020 по футболу в Хабаровске свободный. Предусмотрено 300 сидячих мест. Пускать будут только болельщиков в масках и перчатках. С собой можно взять безалкогольные напитки в пластиковой таре объемом не более 0,5 литра.

Расписание прямых трансляций Евро 2020 по футболу в Хабаровске:

- 13 июня, 05:00 - 07:00 - Россия-Бельгия;

- 16 июня, 23:00 - 01:00 - Россия-Финляндия;

- 22 июня, 05:00 - 07:00 - Россия-Дания.