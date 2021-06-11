Погода 12 июня: в Хабаровске дождь и ветер

В Хабаровске второй день продолжит господствовать циклон Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровске второй день продолжит господствовать циклон. В краевой столице ожидаются дожди, «масла в огонь» добавит ветер. Но есть и хорошая новость: в городе хоть немного, но потеплеет. Днем столбик термометра доберется до отметки +24 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю со ссылкой на «Дальневосточное УГМС».

- В Хабаровске температура ночью будет в пределах +14+16 градусов. Днем столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, - добавили метеорологи.

На юге края ожидается кратковременный дождь. Ночью воздух прогреется до +11+16 градусов. Днем - от+22 до +27 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центральных районах края пройдет дождь. Ночью столбик термометра покажет +8+16 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах +16+27 градусов. Ветер юго-восточный 5-13 метров в секунду.

Дожди не пройдут мимо севера региона. Правда, осадков не ожидается в Охотском районе. Столбик термометра ночью покажет +2+13 градусов, днем - от +10 до +20 градусов. Ветер преимущественно северный 6-13 метров в секунду.

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