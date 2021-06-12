Экологический выходной пройдет в Хабаровском крае 13 июня Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проведение краевого выходного стало уже доброй традицией. Каждую неделю проходят мероприятия для жителей на заранее выбранную тематику, так, в этот раз, 13 июня тема выходного определена как экологическая. различные акции, мастер-классы и мероприятия пройдут в Хабаровске, в Комсомольском и имени Лазо районах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В Хабаровске с 11 часов утра до двух часов дня на озере Рица выступят ученики «Судомоделирования». На воду спустят модели спортивных лодок, которые ребята сами смастерили, - добавили в правительстве.

Также в городе пройдет мастер-класс по раздельному сбору мусора, где желающие смогут узнать, как организовывается мероприятие, какие существуют правила разделения отходов, и как это сделать на дому. Еще один мастер-класс будет посвящен наблюдению за птицами - «Вirdwatching».

В селе Верхняя Эконь Комсомольского района стартует акция «Чистый берег». и взрослые и дети смогут помочь убрать мусор с берега Амура. начало в полдень. А в Переяславке пройдет мастер-класс «Веселая гусеничка». ребята смогут научиться мастерить игрушки из деревянных шпажек, трубочек и бумаги. Старт в 11 часов утра на Южной, 2.

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