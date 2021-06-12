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Общество12 июня 2021 9:05

Михаил Дегтярев подарил 40 миллионов рублей Комсомольску на день рождения

Дополнительные деньги край выделил на благоустройство общественной территории, где поставят стелу «Город трудовой доблести»
Оксана ШЕМЕТОВА
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Михаил Дегтярев подарил 40 миллионов рублей Комсомольску на день рождения

Михаил Дегтярев подарил 40 миллионов рублей Комсомольску на день рождения

Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 12 июня в День России в Хабаровском крае празднуется еще и день рождения Города юности. Комсомольску-на-Амуре исполнилось в этом году 89 лет. На мероприятиях в городе побывал глава региона, Михаил Дегтярев. Он вручил подарок Комсомольску – 40 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории города, где поставят стелу «Город трудовой доблести». Деньги выделены из казны региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Город Юности с уверенностью смотрит в будущее. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина нас с вами ждут новые успехи и новые свершения. Вместе мы сделаем Комсомольск-на-Амуре еще лучше, еще краше, - сказал Дегтярев.

Предложено провести голосование, чтобы жители сами выбрали территорию и проект стелы. Михаил Дегтярев сказал, что можно сделать по аналогии с Хабаровском, где тоже проходили конкурсы молодых архитекторов. Они-то и могут создать проекты стелы. Сам выбор предложил делать на сайте «Голос27».

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