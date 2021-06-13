Паводок в Хабаровском крае: «большая вода» атаковала село Новокуровка Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Паводковая ситуация в регионе до сих пор остается нестабильной. Так, до сих пор затопленной на 80 сантиметров является пойма реки Уссури у села Новосоветское. Продолжает подниматься рука Тунгуска. А на реке Кур у села Новокуровка ситуация хоть и оставляет желать лучшего, но все же регистрируются спады воды. К 15 июня Кур может подняться до 700-720 сантиметров, что равно опасной отметке. Сейчас уровень реки там равен 645 сантиметрам. Неблагоприятная отметка для этого участка – 6,5 метров.

- Из-за прошедших дождевых паводков и осадков подтоплен один участник внутрипоселковой дороги в селе Гайтер Комсомольского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень Амура у Хабаровска медленно растет. Сейчас река там достигла 380 сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается подъем на 10-15 сантиметров.

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