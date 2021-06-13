Хребет Дуссе-Алинь вошел в топ достопримечательностей России Фото: Правительство Хабаровского края

Национальное агентство финансовых исследований составило топ-15 достопримечательностей России. Третью строчку рейтинга занял горный хребет Дуссе-Алинь. В 2008 году уникальная точка региона получила статус одного из «Семи чудес Хабаровского края». Хребет пересекается с БАМом и является продолжением Буреинского хребта.

Кроме того, в рейтинг вошли и другие прекрасные места Дальнего Востока. Так, первое место в топе заняла камчатская Долина гейзеров. На четвертом месте оказались якутские Ленские столбы. Восьмую строчку занял чукотский остров Врангеля. На десятом оказался Приморский океанариум. Кроме того, в топ вошли бурятский Иволгинский дацан, забайкальские Пещеры Хээтэй, сахалинский маяк Анива.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.