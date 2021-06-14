Двое умерли, 12 тяжелых: данные по коронавирусу в Хабаровске на 14 июня

В крае с начала пандемии коронавирус нашли у 53309 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки (13 июня) зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. Ковид унес жизни двоих человек.

- Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Хабаровске - 71 человек. Еще десять заболевших - из Хабаровского района. В тяжелом состоянии находятся 12 человек, столько же подключены к аппаратам ИВЛ, - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В крае с начала пандемии коронавирус нашли у 53309 человек. Справились с опасной инфекцией 51128 пациентов, 41 из них выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 1746 человек. Ковид унес жизни 435 пациентов.

В регионе развернуто 609 коек. Количество свободных коек - 65.