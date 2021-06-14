Пожилой мужчина в клетчатой рубашке без вести пропал под Хабаровском

Пенсионер был одет в черные джинсы, кроссовки, клетчатую рубашку. Фото: «Лига Спас»

В Хабаровском районе разыскивают 79-летнего мужчину. Владимир Григорьевич Сыченков исчез при невыясненных обстоятельствах в селе Бычиха. Пенсионера разыскивают близкие, полиция и волонтеры.

Владимир Сыченков без вести пропал 21 мая в районе Юбилейной улицы. С тех пор о судьбе мужчины ничего неизвестно. На связь с близкими пенсионер не выходит. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Владимира Сыченкова 175-180 сантиметров, у него серо-зеленые глаза. Известно, что в момент исчезновения пенсионер был одет в черные джинсы, кроссовки, клетчатую рубашку, синюю куртку. При себе у мужчины был походный рюкзак цвета хаки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам: + 7 914 167 37 77 и 112.