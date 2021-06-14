Разрабатывать мобильные приложения и программировать роботов научат школьников Хабаровского края

В «Кванториумах» и центрах цифрового образования «IT-Куб» начался набор детей на следующий учебный год Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Возможность освоить навыки программирования и инженерии есть у школьников региона. В «Кванториумах» и центрах цифрового образования «IT-Куб» начался набор детей на следующий учебный год. Занятия проводятся бесплатно, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«IT-Кубы» принимают детей в возрасте 5-17 лет при условии наличия активированного сертификата дополнительного образования. Этот документ подтверждает, что ребенок может обучаться в секциях и кружках за счет казны. Получить сертификат можно через сайт 27.pfdo или в уполномоченной образовательной организации.

Набор в «IT-Кубы» идет по направлениям: «Кибергигиена и большие данные», «Искусственный интеллект», «Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений» и многие другие. Также открыты программы допобразования от «Яндекс,Лицея» и «IT Школы Samsung».

- Помимо этого, открыта запись в «Мобильный класс» на базе лицея «Вектор». Записать ребенка на обучение можно до конца августа, - добавили в правительстве.

В «Кванториумах» Хабаровска и Комсомольска ждут ребят от 5 до 18 лет. Предусмотрено несколько направлений: «Автоквантум» - изучение основ автомоделирования, «Аэроквантум» - работа с квадрокоптерами, «Биоквантум» - освоение современных методов изучения биологических объектов, «Наноквантум» - работа с современными методами и средствами лазерной технологии и многие другие. Направления подготовки в двух учреждениях различаются.

Телефон для записи в «Кванториум» Хабаровска: (4212) 47-36-36, в «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре: (4217) 59-07-16. Консультации по набору в «IT-Куб» на базе Регионального модельного центра Хабаровского края можно получить по телефону: 8 (924) 935-65-75. Для записи в центр на базе краевого центра образования - (4212) 47-36-27.