Селянин почти год хранил крупную партию марихуаны дома под Комсомольском

Во время обыска у мужчины нашли пакет с марихуаной общим весом около 157 граммов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В поселке Молодежный к Игорю (имя изменено - прим. ред.) наведались с обыском. Дело в том, что 50-летний мужчина хранил полимерный пакет с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Хабаровскому краю.

О незаконном «кладе» в квартире Игоря оперативники узнали в начале 2021 года. Во время обыска у мужчины нашли пакет с марихуаной общим весом около 157 граммов. По словам Игоря, наркотик он заготовил сам еще осенью прошлого года. Хранил марихуану селянин для себя.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.