Выбежал и не был замечен: подростка сбил микроавтобус во дворе дома
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Вечером 14 июня во дворе дома №4 на Байкальском переулке произошло ДТП. Примерно в 18:00 водитель микроавтобуса Honda Stepwgn двигался по дворовой территории. В какой-то момент из одной припаркованной машины выбежал 13-летний подросток. Водитель не успел сориентироваться и наехал на мальчика. В итоге ребенок получил ушиб головного мозга средней степени тяжести. Мальчика доставили в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Был ли это несчастный случай, выяснит прокуратура Индустриального района. Специалисты уже начали проверку.
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