Самый популярный ЕГЭ написали выпускники Хабаровского края

Выпускники писали экзамен в 76 пунктах проведения Фото: Правительство Хабаровского края

Обществознание традиционно - самый популярный предмет по выбору, который сдают выпускники 11 классов. В этом году ЕГЭ по нему написали 3766 школьников. Это 60 процентов от всех выпускников региона.

- Результаты данного экзамена понадобятся выпускникам для поступления в вузы по программам подготовки юристов, экономистов, социологов, психологов, педагогических кадров и многих других. Этим и объясняется столь высокая популярность обществознания как предмета по выбору, - сказала Екатерина Кошельникова, начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся минобрнауки региона.

Выпускники писали экзамен в 76 пунктах проведения. За проведением ЕГЭ онлайн следили 44 студента ТОГУ. Они фиксировали нарушения, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.