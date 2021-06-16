Лиственниц и берез на уголовное дело «нарубили» в Хабаровском крае

Прокуратура провела проверку, возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В водоохранной зоне села Нижняя Гавань найдена незаконная лесосека. Неизвестные вырубили десять деревьев, не имея на то специального разрешения. Прокуратура провела проверку, возбуждено уголовное дело.

Рубили деревья на территории Богородского участкового лесничества (входит в «Ульчское лесничество»). Добычей «черных лесорубов» стали лиственницы и белые березы. Ущерб государству оценили в сумму более 200 тысяч рублей.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка в особо крупном размере». Руководителю «Ульчского лесничества» внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание - до семи лет колонии.