Хабаровский транспорт остановится в знак памяти павших в Великую Отечественную войну

Под звук метронома движение транспорта по улице Муравьева-Амурского остановится ровно на одну минуту Фото: Правительство Хабаровского края

Жителей и гостей Хабаровска призывают почтить память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. В день начала той страшной бойни (22 июня) краевая столица присоединится к акции «Остановись и вспомни». Ее суть - замереть или замедлить ход ровно в 19:15 по местному времени.

- Под звук метронома движение транспорта по улице Муравьева-Амурского остановится ровно на одну минуту. В это время автомобилисты и прохожие должны замедлить свой ход, либо остановиться в знак памяти всех павших на фронтах Великой Отечественной войны солдат, офицеров, погибших тружеников тыла, безвинных женщин, стариков и детей, - рассказала «КП» Елена Долматова, один из организаторов акции.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: остановисьивспомни.рф. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.