Отец убил сына ударом ножа в сердце и сбросил труп в колодец в Бикине

За убийство сына отец отправится в колонию строгого режима на восемь лет Фото: Алексей ФОКИН

Бытовая ссора закончилась трагедией в городе Бикин. Перепалка завязалась между сыном и отцом, во время конфликта последний вонзил в отпрыска нож. Свидетелем убийства стала возлюбленная подозреваемого, которая помогла замести следы.

Олег (имя изменено - прим. ред.) вместе с 53-летним отцом и его дамой сердца жили в частном доме. В январе 2020 года мужчины что-то не поделили и стали громко выяснять отношения. Отец не выдержал и вонзил нож в сердце 28-летнего Олега. От полученного ранения сын умер на месте.

Горе-отец и его возлюбленная стали думать, как избавиться от тела. В итоге труп парочка вынесла из дома и сбросила в коллекторный колодец. Нашли тело лишь спустя девять месяцев - 11 октября. По останкам следователи установили личность погибшего, а затем и осмотрели дом отца, где собрали доказательства.

- Мужчина по пал под уголовное дело по статье «Убийство», женщина - по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

За убийство сына отец отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Его возлюбленная заплатит штраф в 15 тысяч рублей.