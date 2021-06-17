Комсомольский авиационный завод выпустит 15 самолетов до конца 2021 года

Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на самолеты пятого поколения Фото: Правительство Хабаровского края

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) до конца года выпустит 15 боевых самолетов, в том числе по экспортным контрактам. Предприятие также продолжает изготавливать комплектующие для гражданских судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

- Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на самолеты пятого поколения Су-57, в этом году состоится поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов класса 4++ - Су-35, которые прекрасно показали свои летно-технические и боевые характеристики. Многие считают его сегодня одним из самых современных и эффективных боевых самолетов, - сообщил Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ во время визита в Комсомольск.

Вице-премьер отметил, что КнААЗ «обеспечивает различными агрегатами другие авиационные заводы». Также предприятие выпускает большой объем комплектующих для «Суперджетов». Для исполнения заказа завод готов взять на работу до 600 человек.