Самых веселых и находчивых выбрали на окружном этапе Юнармейской лиги КВН в Хабаровске

Победу команда из Хабаровского района вырвала у коллективов из соседних регионов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск стал одним из пяти российских городов, где прошли окружные игры Юнармейской лиги КВН. Пять команд боролись за выход в финал. В Москве регион представит коллектив из Хабаровского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Победу местная команда вырвала у коллективов из соседних регионов. На одной сцене выступали юнармейцы из Забайкалья, ЕАО, Приморья и краевой столицы. Самых веселых и находчивых из Хабаровского района покажут по одному из федеральных телеканалов.

- Мероприятие прошло в краевой столице впервые. В нем приняли участие дети и подростки из военно-патриотических объединений, - сказал Дмитрий Кабузенко, директор Центра патриотического воспитания.

Второе место заняла команда из Приморья, бронза досталась юнармейцам из Хабаровска.