Новый антирекорд: 90 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нешуточная ситуация происходит в регионе. Со всех сторон уже звучит устоявшееся мнение, что в Хабаровский край пришла третья волна коронавируса. С каждым днем число заболевших увеличивается, как и количество смертей. Так, за 17 июня в регионе заболели 90 человек, а умерли трое. При этом побороть болезнь смогли 62 жителя края.

- Вновь увеличилось количество тяжелых пациентов. На вчерашний день их стало уже 12. Столько же человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. В этот раз рекордное число новых пациентов выявлено в Комсомольске-на-Амуре - 27 человек. Еще 21 пациент обнаружен в районе имени Лазо и 12 в Охотском районе. В Хабаровске численность упала - за сутки выявлено всего 11 случаев. Семь человек настиг коронавирус в Верхнебуреинском районе и пять в Вяземском. Три случая возникло в Нанайском районе, два в Советско-Гаванском и по одному в Амурском и Бикинском районах, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Потихоньку заполняется коечный фонд. Из 833 коек свободными остаются 166. Сейчас в регионе с болезнью борются 1859 человек, из них 667 в ковидных госпиталях.

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