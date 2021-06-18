Экс-заключенные смогут открыть свое дело в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Получить поддержку в размере 192 тысяч рублей смогут только зарегистрированные безработные. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Средства выделят только при регистрации юрлица, ИП, либо крестьянско-фермерского хозяйства.

- Одними из тех, кто обращается за этой услугой, как раз являются лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Например, в июле 2020 года в Амурске за поддержкой обратился местный житель, который зарегистрировался в качестве ИП и занялся изготовлением изделий из металла. Его дело развивается, и сейчас он плотно работает как с частными лицами, так и с бизнесменами, - рассказали в правительстве региона.

Деньги выделяются только при предоставлении бизнес-плана. Его рассматривает специальная комиссия и решает, есть ли потенциал у проекта. В случае чего будущего предпринимателя могут отправить на обучение, где он сможет освоить навык составления бизнес-плана.

Размер единовременной выплаты составляет 120 тысяч рублей, увеличенные на районный коэффициент. В Хабаровске минимальная сумма выплаты составляет 144 тысячи, в Охотском районе - 192 тысячи рублей. Дополнительно выделяются средства на подготовку документов на государственную регистрацию, оплату госпошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера, изготовление печатей, штампов и так далее.

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