Погода 19 июня: на смену жаре в Хабаровске придет похолодание

В Хабаровске без существенных осадков Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Жара немного отпустит Хабаровск 19 июня. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, упадет на четыре градуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

- В Хабаровске без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах от +14 до +16 градусов. Днем столбик термометра покажет +23+25 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, - передают синоптики.

На юге региона кратковременные дожди. Ночью воздух прогреется до +16 градусов, днем - от +21 до +26 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

В центре края без существенных осадков. Местами кратковременные дожди и ливни пройдут в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинсом районах. Температура воздуха ночью будет в пределах +11+16 градусов. Днем столбик термометра покажет +20+25 градусов. Ветер 5-14 метров в секунду.

На севере края преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +3+12 градусов, днем - от +10 до +26 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 5-12 метров в секунду.