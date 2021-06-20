Смертельное столкновение: В ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток погибло четыре человека

В ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток погибло четыре человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 20 июня, около 19.00 на трассе Хабаровск – Владивосток в районе им. Лазо произошло смертельное ДТП, в ходе которого погибли 4 человека.

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Субару Импреза» и «Тойота Витц». Водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Витц», в том числе ребенок, 2015 года рождения, скончались на месте аварии. Находившийся в этой машине ребенок, 2006 года рождения, госпитализирован.

За рулем автомобиля «Субару Импреза» находилась женщина, 1994 года рождения, которая госпитализирована вместе с ее ребенком, 2014 года рождения. Также в машине находился супруг предполагаемой виновницы ДТП. Мужчина, 1996 года рождения, погиб. Еще один несовершеннолетний пассажир данного автомобиля госпитализирован.

На место происшествия выехал и.о. прокурора района имени Лазо Максим Белов. Выясняются обстоятельства случившегося.