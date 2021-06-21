Еще 104 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже второй день в Хабаровском крае регистрируется больше 100 заболевших за сутки. Так, 20 июня выявило 104 новых случая. Выздороветь смогли только 72 человека. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 12 человек. Столько же подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерло от коронавируса трое пациентов.

- Подавляющее большинство случаев выявлено в Хабаровске – сразу 102 человека. Еще двое заболели в Хабаровском районе. В регионе развернуто 833 койки, из них свободными остаются 115, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас лечение в крае проходит 1931 человек. 1213 лечатся из дома и 718 в госпиталях. С начала пандемии в Хабаровском крае от коронавируса умерло 454 человека.

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