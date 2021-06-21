Подросток утонул на озере в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около половины седьмого вечера 20 июня на озере в поселке Горького отдыхала компания подростков. Всего в тот день на озере было пятеро ребят – три девочки и два мальчика. Все одного возраста.

Во время отдыха компания разделилась и два человека отправились плавать на надувном матрасе. В какой-то момент матрас перевернулся и из воды не смог выбраться 15-летний мальчик. Пока точной информации о том, что же произошло на самом деле – нет.

- Выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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