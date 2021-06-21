Медведи терроризируют села в Хабаровском крае

Лесные звери безо всякой опаски разгуливают по улицам местных сел. Фото: nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Нашествие медведей происходит в Николаевском районе Хабаровского края. Лесные звери безо всякой опаски разгуливают по улицам местных сел, а одно семейство даже было замечено возле детского лагеря «Олимп».

Совсем недавно местный житель на камеру телефона снял, как он кормит с рук медвежонка вафлей. В этот момент вмешалась мама малыша и к большой удаче человека, она не напала на него, а начала отгонять своего детеныша.

Жители района в ужасе от активности хозяев тайги, но понимают: те наверняка просто голодают — красной рыбы в этом году в реках очень мало. Вот и выходят к людям. А они, в свою очередь, часто забывают, что нельзя прикармливать диких зверей, ведь иначе от них не избавиться.

Жители района всерьез обеспокоены тем, что без трагедий в этом году может не обойтись. Те, кто живут в регионе большую часть своей жизни, прекрасно помнят, как уже не раз люди погибали от лап хищников.