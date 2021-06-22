Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае Фото: Александра ШОПЕНКО

В Комсомольске-на-Амуре с 30 сентября по 1 октября пройдёт Общероссийский конгресс инженеров. Ведущие специалисты отрасли встретятся, чтобы обсудить вопросы внедрения новых технологий и профессиональной подготовки сотрудников.

— Хабаровский край неслучайно стал местом проведения одного из ведущих инженерных событий года в масштабах всей страны. Регион исторически является центром обрабатывающей промышленности Дальнего Востока, — отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Организаторами события выступают краевое правительство, городские администрации и ведущие вузы региона и страны.

Ежегодный конгресс инженеров пройдет уже в девятый раз. Распоряжением Правительства РФ он включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

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