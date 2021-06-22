Больше 500 кустов конопли нашли у жителя Хабаровского края

Фото: МВД Хабаровского края
У жителя Хабаровского края полицейские нашли на участке плантацию конопли. Подсчитали и выяснили, что он вырастил больше 500 кустов наркотической травы.
На допросе задержанный заверил: продажей наркотиков он промышлять не намеревался — выращивал все для себя.
Теперь мужчине, у которого уже есть за плечами тюремный срок, грозит еще до восьми лет лишения свободы.
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