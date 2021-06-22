Следователи разыскивают парня из Хабаровска, пропавшего 15 лет назад

Дмитрий Громов безвестно исчез в сентябре 2006 года Фото: СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

На протяжении 15 лет следователям не удается найти Дмитрия Громова. Будучи 17-летним студентом он 27 сентября 2006 года ушел из общежития на Тихоокеанской, 158 и больше не выходил ни с кем на связь.

Сегодня, 22 июня, представители органов обратились к местным жителям с просьбой помочь в розыске парня.

КОНКРЕТНО

ФИО: Громов Дмитрий Андреевич

Дата рождения: 28 февраля 1989 года

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волос прямой светло-русый, нос с горбинкой, глаза светло-голубые, брови дугообразные.

Особые приметы: шрам от аппендицита, шрам на левой руке от кисти до локтя, родимое пятно на лбу с левой стороны у начала волос.

Каждый, кто владеет информацией о местонахождения Дмитрия, может обратиться в Северный межрайонный следственный отдел города Хабаровска (ул. Джамбула, 41) или по телефону 8-914-198-82-90.

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