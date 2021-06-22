В Хабаровске запустят новый медицинский центр

СКТ-центр будет базироваться при городской поликлинике №3 ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В скором времени в Хабаровске будет открыт СКТ-центр. Он будет запущен на на базе городской поликлиники №3.

— Сейчас готовится к запуску в эксплуатацию новый СКТ-центр. Туда будут также маршрутизирвоаться пациенты с подозрением на ковид, — сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Сейчас в столице региона очень напряженная ковид обстановка. Ежедневно заболевают около 100 человек. Минздраву Хабаровского края уже дано поручение готовить под полный перевод в режим коронавирусных госпиталей городскую больницу № 10 в Хабаровске и городскую больницу № 4 в Комсомольске-на-Амуре.

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