Дендрарий станет одним из крупнейших туристических объектов Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
Совсем скоро жители Хабаровска и гости города смогут с комфортом отдыхать в Дендрарии Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства. Его продолжают приводить в порядок, облагораживая отдельные зоны.
Так, работы уже завершены возле памятника сотрудникам института, которые принимали участие в Великой Отечественной войне: высажены цветы, покрашены бордюры и установлены скамьи. В День памяти и скорби к нему возложили цветы волонтеры и работники Хабаровского краевого парка.
Впереди и другие работы по благоустройству.
— В парке отремонтируют дорожки, установят скамейки и оборудуют специальные площадки под них. Благоустройство и дальнейшее развитие территории Дендрария должно сделать его одним из крупнейших туристических объектов Хабаровска, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, 22 мая на территории Дендрария прошел общегородской субботник. В нем приняли участие более 300 человек, включая врио губернатора края Михаила Дегтярева.
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