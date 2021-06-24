Древние артефакты с символикой Инь-Янь найдены в Хабаровском крае

На берегу озера Удыль в руки специалистов попали фрагменты керамики вознесенской культуры Фото: Заповедное Приамурье

В заказнике Удыль археологи нашли два десятка ценных артефактов. Одна часть из них относится к периоду неолита, а другая к раннему железному веку.

Так, на берегу озера Удыль в руки специалистов попали фрагменты керамики вознесенской культуры. На одном из них ясно прослеживается древняя символика Инь-Янь. Неподалёку был разыскан и каменный наконечник стрелы.

Столь успешные раскопки, по мнению специалистов, говорят о том, что Удыль — очень перспективная местность с точки зрения археологии.

— Объясняется это очень просто: Удыль - крупное озеро, а люди испокон веков селились по берегам рек и озёр, дающим им пищу. Древности, которые можно здесь встретить, разновременные, по ним можно определить, какой была жизнь того или иного поселения, как менялись его быт и культура, — отмечает археолог Центра по охране памятников истории и культуры Сергей Киселёв.

Все артефакты сейчас на обработке и реставрации. Потом их планируется передать в Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

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