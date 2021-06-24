Вернуть до 20 тысяч рублей за путешествия по России смогут жители Хабаровского края

С начала года деньги за путешествия вернули более 900 жителей региона Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Хабаровска могут получить кешбэк за путешествия по России, запланированные на осень и зиму. Продажа туров с возвратом денег открыта до 31 июля. Вернуть можно будет до 20 процентов от стоимости путевки.

- Программа распространяется на поездки с 1 октября по 24 декабря 2021 года, кроме речных круизов – по ним под акцию попадают туры с 1 сентября, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Основные требования программы не изменились, это: оплата тура картой «Мир», кешбек составит не более 20 тысяч рублей. Деньги зачисляются в течение пяти дней с даты платежа. Туристы могут выбрать любой регион России, обычно популярны такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Байкал и Владивосток.

С начала года деньги за путешествия вернули более 900 жителей региона. За весенние туры путешественники вернули более 4 миллионов рублей.

Список партнеров и подробная информация размещены на официальном сайте программы мирпутешествий.рф.