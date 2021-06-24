Кафе итальянской кухни в Хабаровске оштрафовали за отказ обслуживать детей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Знаменитая вывеска: «Только для взрослых! С 7 лет» больше не будет раздражать хабаровчан. В кафе отныне будут пускать детей всех возрастов. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
- В последнее время к нам поступило сразу несколько жалоб от посетителей заведения, которых отказались обслуживать из-за того, что с собой в кафе они взяли детей, - говорится в сообщении ведомства.
Подобное поведение противоречит статье 426 гражданского кодекса РФ. Предприниматель обязан принимать гостей всех возрастов и не может отдавать предпочтение кому-то определенному.
Владельцу кафе вынесено предупреждение и выписан штраф в размере 150 тысяч рублей.
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