Коронавирус унес жизни троих человек в Хабаровском крае

Больше всего новых заразившихся в Хабаровске — 44 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки в регионе зафиксированы 138 новых случаев. Три человека скончались. Десять пациентов продолжают оставаться подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего новых заразившихся в Хабаровске — 44 человека. Еще 28 случаев зафиксированы в Комсомольске-на-Амуре. 26 — в районе Лазо, 19 — в Охотском, 10 — в Вяземском, 5 — в Совганском, 2 новых пациента поступили в Амурском районе и по одному человеку в Бикинском и Солнечном.

- Сейчас в регионе развернуто 967 коек. Остаются свободными 156 мест, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 54 422 случая коронавируса. Справились с опасной инфекцией 51 870 человек. Лечение получают 2088 жителей региона. Ковид стал причиной смерти 464 человек.