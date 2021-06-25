25 и 26 июня в Хабаровском крае пройдут выпускные вечера

Из-за антиковидных мер в общегородском формате мероприятия отменены Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускные вечера все же состоятся в Хабаровском крае. Из-за антиковидных мер в общегородском формате мероприятия отменены. Однако выпускные пройдут в школах и домах культуры с соблюдением мер безопасности.

– Праздничные церемонии торжественного вручения аттестатов будут организованы в каждой школе по отдельности. Максимальное количество участников не должно превышать 100 человек, при этом все они должны соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Всего в этом году аттестаты получат почти шесть тысяч школьников. В региональных школах во время выпускных вечеров главы муниципалитетов вручат ребятам грамоты и премии за высокие достижения и успехи в учебе.

Все мероприятия пройдут под контролем полицейских и представителей минобрнауки края.