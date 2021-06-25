На горнолыжной базе «Хехцир» появится электричество Фото: Администрация Хабаровска

Развитием горнолыжного комплекса «Хехцир» вплотную занялись городские и краевые власти. В декабре 2020 года объект стал одним из шести флагманских проектов. Накануне успешно закончились переговоры о проведении электричества на территорию базы.

- Заявка сложная - 2 мегаватта мощности, 2 категория подключения. По нынешней схеме электроснабжения произвести подключение невозможно. Мы готовы дать 650 киловатт для запуска комплекса, а в будущем постараемся увеличить мощность, - рассказал Николай Гусев, директор Хабаровских электрических сетей, филиала АО «ДРСК».

Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, для базы уже куплены подъемники, снежные пушки, ратраки из Австрии.