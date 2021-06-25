Пробки могут исчезнуть на улицах Большая и Воронежская в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году работы пройдут на 77 проблемных участках дорог в Хабаровске. На это из федерального бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделили пересечению улиц Большая, Шелеста и Воронежская.

- Движение отрегулируем таким образом, что будет выделена отдельная полоса в сторону улицы Воронежской направо с улицы Большой и светофорное регулирование для двух полос с улицы Воронежской на улицу Большую, - рассказал Александр Васильев, заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Ремонт планируют завершить к 15 сентября 2021 года. Тогда же в Краснофлотском районе возможно уменьшатся пробки.