Больше 200 гектаров леса горит в Хабаровском крае

Четыре пожара уже локализованы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 25 июня тушат семь природных пожаров. Огонь полыхает на 223 гектарах леса. Очаги зафиксированы в Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, Ванинском и Верхнебуреинском районах.

Четыре пожара уже локализованы: в Ульчском районе на площади 0,1 гектара и в 64 километрах от Советской Гавани – площадь 30 гектаров. Угрозы населенным пунктам не было.

– Виновниками пожаров зачастую становятся местные жители. В эти дни стояла сухая ветреная погода, поэтому пал сухой травы, пущенный людьми, привел к быстрому распространению огня, – сказал Владимир Летута, и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства.

Распространение огня также остановили возле села Эворон. Пожар успел распространиться на площадь в пять гектаров. Причиной возгорания стали сухие грозы.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 207 лесных пожаров, общая площадь – 62,5 тысячи гектаров. Особый противопожарный режим введен в 14 районах края.