Все больше людей заболевают коронавирусом и умирают в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувший день, 25 июня в регионе зафиксирован 151 новый заболевший. К несчастью, увеличилась и смертность, за тот же день четверо пациентов скончались. Выздоровевших меньше, всего 96 человек за сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- на данный момент 21 пациент пребывает в тяжелом состоянии, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ, - добавили в минздраве. – В крае развернуто 967 ковидных коек, свободны из них лишь 92.

Больше всего заболевших, по-прежнему фиксируется в краевой столице. Здесь за сутки заболели 82 человека. Еще 23 случая заболевания в Комсомольске. В Хабаровском, Комсомольском и Амурском районах по одному заболевшему, В Ульчском районе заболели трое, в Ванинском – семеро в Охотском – 16, а в Совгаванском – 17 человек.

В регионе продолжается массовая вакцинация. Край ожидает поставку большой партии вакцины.

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