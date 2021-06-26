Жара и засуха может привести к еще большим пожарам в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории двух муниципальных районов Хабаровского края ожидается четвертый класс пожарной опасности. Районы Совгаванский и имени Лазо находятся сейчас в зоне особого риска. специалисты связывают это с отсутствием осадков и установлением высоких температур.

- Остальные территории региона имеют 1-3 классы опасности, всего же их пять, - сообщили в МЧС.

В ведомстве предупреждают, что не только засуха и жаркая погода могут спровоцировать пожары, но и небрежность людей на открытом воздухе. Поэтому спасатели призывают население быть предельно внимательными и не разводить костры на природе и в населенных пунктах.

Напомним, в 17 муниципалитетах региона объявлен и продолжает действовать особый противопожарный режим, а значит нельзя разводить огонь, жечь мусор и траву.

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