Молодежь Хабаровского края поздравили с праздником
Фото: Правительство Хабаровского края
27 июня в России отмечается День молодежи. Правительство Хабаровского края поздравило всех молодых людей с этим праздником.
— Благодаря вашей энергии, стремлению к знаниям, покорению новых вершин наш регион развивается и процветает. Ваши успехи в учебе и науке, спорте и творчестве, труде и волонтерской деятельности высоко ценят не только на региональном, но и на федеральном уровне, — говорится в поздравлении.
В правительстве отметили, что в этом году на форуме «ProДФО – Хабаровский край» около 7000 молодых дальневосточников обсуждали вопросы создания комфортных условий для самореализации молодежи.
Также там пообещали, что будут наращивать темпы строительства жилья, чтобы сделать его доступным для молодых семей.
— Поздравляем вас с праздником и желаем успехов и побед! Ваши успехи – основа развития нашего региона и государства,— подытожили в правительстве.
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