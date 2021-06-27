Молодежь Хабаровского края поздравили с праздником Фото: Правительство Хабаровского края

27 июня в России отмечается День молодежи. Правительство Хабаровского края поздравило всех молодых людей с этим праздником.

— Благодаря вашей энергии, стремлению к знаниям, покорению новых вершин наш регион развивается и процветает. Ваши успехи в учебе и науке, спорте и творчестве, труде и волонтерской деятельности высоко ценят не только на региональном, но и на федеральном уровне, — говорится в поздравлении.

В правительстве отметили, что в этом году на форуме «ProДФО – Хабаровский край» около 7000 молодых дальневосточников обсуждали вопросы создания комфортных условий для самореализации молодежи.

Также там пообещали, что будут наращивать темпы строительства жилья, чтобы сделать его доступным для молодых семей.

— Поздравляем вас с праздником и желаем успехов и побед! Ваши успехи – основа развития нашего региона и государства,— подытожили в правительстве.

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