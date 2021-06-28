Две девочки утонули на заброшенном карьере в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Биробиджане погибли двое подростков. Трагедия произошла на одном из заброшенных карьеров. Судя по тому, что девочки были одеты в момент гибели, лезть в воду они не планировали.

Как сообщили в городской администрации, одна из них, по всей видимости, зашла в воду и поскользнулась, а подруга бросилась ей на помощь.

— Обстоятельства этой страшной трагедии еще будем уточнять, но уже сейчас можно предположить, что были нарушены правила нахождения детей у водоема, — прокомментировал произошедшее мэр Биробиджана Александр Головатый.

В Биробиджане много карьеров. Возле одних есть посты спасателей, воле других — нет. Специалисты постоянно следят за ситуацией только на тех пляжах, которые официально открыты для отдыха у воды. И несмотря на то, что сотрудники МЧС регулярно встречаются и общаются с местными жителями, напоминая о правилах безопасности, не всегда это помогает избежать беды.

Александр Головатый принес свои соболезнования близким погибших школьниц.

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