Соцработник из Магаданской области попросила Путина о награждении ее коллег Фото: правительство Магаданской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею соцработника из Магаданской области Екатерины Ипатовой о награждении ее коллег, которые отличились во время пандемии. Женщина уверена: они, как и врачи, совершают настоящие трудовые подвиги, рискуя своими жизнями.

Президент провел видеоконференцию с представителями социальных организаций 8 июня. Тогда сотрудница Центра социального обслуживания в Магадане Екатерина Ипатова и выступила со своей идеей.

24 июня глава государства поручил своей администрации проработать этот вопрос. Соответствующие предложения ему должны быть предоставлены до 15 сентября 2021 года.

— Я очень благодарна Владимиру Владимировичу за поддержку нашей идеи. Во время пандемии социальные работники совершили трудовой подвиг сопоставимый с трудом медиков. Мы стояли на передовой, подвергая свои жизни опасности, помогали тем, кто больше всего нуждался в нашей помощи. И хотя лучшая награда для нас – это здоровье и жизнь тех, кого мы опекаем, отрадно, что работников социальных служб смогут отметить и государственными наградами, — утверждает Ипатова.

В правительстве Магаданской области отметили, что сейчас в регионе каждый третий обращается за помощью в социальные службы: это ветераны войны, инвалиды, семьи с детьми и другие жители региона. Многим из них требуется не только материальная помощь, но и просто забота и уход.

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