Охранное предприятие в Хабаровском крае «кинуло» своего сотрудника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советской Гавани работник местного частного охранного предприятия (ЧОП) остался без зарплаты. Начальство объяснило: клиент договор расторг, платить нечем.

Руководство компании было уверено, что сотрудник никуда не станет обращаться для решения проблемы, ведь они официально не принимали его на работу. Однако мужчина решил написать заявление в прокуратуру.

Он рассказал, как поступил на службу: получил форму, выслушал весь инструктаж, заполнил разные бумаги, но трудового договора среди них не было.

В итоге прокурор направил иск в суд, в котором потребовал выплатить зарплату мужчине, а также компенсацию за просрочку и моральный ущерб. На заседание руководство фирмы не явилось, а судья требование представителя ведомства удовлетворил. Однако ответчик решил, что платить он не намерен.

— Получив решение суда, он обжаловал его в апелляционном порядке. Работодатель просил суд вышестоящей инстанции отменить решение суда, ссылаясь на невозможность ознакомления с материалами дела и прибытия в судебное заседание ввиду территориальной удаленности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Судья жалобу рассмотрел, но остался непреклонен. Теперь бизнесмену предстоит рассчитаться с сотрудником, чтобы не попасть под уголовное преследование.

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