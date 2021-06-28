Чиновнице из Хабаровского района, по вине которой пострадал ребенок, грозит 5 лет колонии

Чиновнице из Хабаровского района, по вине которой пострадал ребенок, грозит 5 лет тюрьмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В травмировании 12-летнего мальчишки из Хабаровского района, который упал с турника, прокуратура считает виновной местную чиновницу. Уголовное дело в отношении нее передано в суд.
В августе прошлого года подросток упражнялся на одной из детских площадок. Всего одно неловкое движение, и он рухнул вниз. По несчастью, прямо на торчащий из земли кусок металла. Ребенок попал в больницу с серьезными травмами, а следователи начали проводить проверку.
Выяснилось, что шведская стенка с турником появилась во дворе совсем недавно. Ее закупила местная чиновница, чтобы облагородить территорию. Однако она не проследила за тем, чтобы конструкция была безопасно установлена.
— Специализированная организация для установки площадки и дальнейшего контроля за безопасностью при ее эксплуатации не привлекалась. Оборудование на детской площадке требованиям безопасности и правилам ГОСТ не соответствовало, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Вскоре уголовное дело за халатность в отношении женщины будет рассмотрено по существу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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